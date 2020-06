Gervinho illumina. Ma l’Inter ribalta nel finale con De Vrij e Bastoni

Vittoria in rimonta per l’Inter al Tardini nel posticipo della 28esima giornata. Infatti, i Nerazzurri di Antonio Conte si sono imposti 2-1 sul Parma grazie a due reti arrivate negli ultimi minuti di gara. Padroni di casa in vantaggio dopo 15′, con il solito Gervinho che fugge con un’azione personale e batte Handanovic mandando la palla nell’angolino destro. La partita resta tutto sommato equilibrata ma, con il passare dei minuti, cresce l’Inter che, nel finale, con orgoglio, ribalta il risultato: all’84, Stefan De Vrij trova il pareggio con un imperioso colpo di testa. Poi, all’88, arriva il ko definitivo, firmato Alessandro Bastoni. Nel finale, espulso Kucka per proteste.

Venerdì 26 giugno

21:45 Juventus-Lecce 4-0 (Dybala, Ronaldo, Higuain, De Ligt)

Sabato 27 giugno

17:15 Brescia-Genoa 2-2 (Donnarumma, Sabelli – Iago Falque, Pinamonti)

19:30 Cagliari-Torino 4-2 (Nandez, Simeone, Nainggolan, Joao Pedro – Bremer, Belotti)

21:45 Lazio-Fiorentina 2-1 (Immobile, Luis Alberto – Ribery)

Domenica 28 giugno

17:15 Milan-Roma 2-0 (Rebic, rig. Calhanoglu)

19:30 Napoli-Spal 3-1 (Mertens, Callejon Younes – Petagna)

19:30 Sampdoria-Bologna 1-2 (Bonazzoli – Barrow, Orsolini)

19:30 Sassuolo-Verona 3-3 (Boga 2, Rogerio – Lazovic, Stepinski, Pessina)

19:30 Udinese-Atalanta 2-3 (Lasagna 2 – Zapata, Muriel 2)

21:45 Parma-Inter 1-2 (Gervinho – De Vrij, Bastoni)

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 65; Inter 61; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 42; Parma, Verona 39; Cagliari, 38; Bologna 37; Sassuolo 34; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter