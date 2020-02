Gervinho: il ritardo (decisivo) dell’Al-Sadd, la reazione del Parma e le parole di Xavi

Gervinho ha scelto il Qatar e l’Al-Sadd alle 21,55 di ieri firmando in tempo i documenti. E il Parma aveva trovato un accordo per 5 milioni di euro, mentre l’attaccante ivoriano aveva accettato – dopo mille riflessioni – un triennale da circa quattro milioni a stagioni più tanti bonus. Soltanto che mentre il TMS italiano è arrivato in tempo, come anticipato, quello dell’Al-Sadd è arrivato fuori tempo massimo. E la situazione ha portato alla decisione della Federazione del Qatar di non poter accettare, visto il ritardo. Questa situazione potrebbe avere code e interpretazioni varie. Anche perché il Parma ha fatto tutto per tempo, l’Al-Sadd no. E ora bisogna capire come andare avanti, al netto di ulteriori iniziative del club emiliano, con un calciatore che ha deciso di andar via. Gervinho non si era presentato all’allenamento, non era stato convocato per Cagliari, all’interno di un rapporto deteriorato. Intanto Xavi, in conferenza stampa, rinvia l’operazione alla prossima estate, certificando i problemi delle ultime ore. Questo il testo dell’allenatore oggi all’Al-Sadd: “Ho sentito la dirigenza del club, mi hanno detto che è difficile tesserare Gervinho perché la finestra di mercato si è chiusa ieri. Se potremo registrarlo, sarà soltanto per la prossima stagione: ci spero, perché è un ottimo giocatore. Cercheremo di prendere un quinto giocatore straniero nel prossimo periodo, purché sia svincolato. Avrei tanto voluto allenare Gervinho, ma è difficile registrarlo ora in squadra”.

https://twitter.com/AlsaddSC/status/1223646818829066240?s=20

Foto: Parma Twitter