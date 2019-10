Gervinho e il rinnovo fino al 2022 con il Parma: ecco la foto dopo la firma

Il Parma ha blindato Gervinho. L’esterno ivoriano aveva un accordo in scadenza nel 2021, ma già da qualche settimana si stava lavorando proficuamente per estenderlo per un’altra stagione. E oggi – come vi abbiamo anticipato in esclusiva – è arrivato anche il nero su bianco, confermato dal successivo annuncio ufficiale del club emiliano. La scorsa estate l’ex Roma e Arsenal era stato cercato da top club, Inter compresa, ma alla fine ha preferito restare al Parma dove può continuare a essere protagonista e giocare con regolarità. Di seguito la foto di Gervinho – tra gli agenti Dramane Dembelé, a sinistra, e Pino Calabria, a destra, più il presidente del Parma Pietro Pizzarotti, al centro – subito dopo la firma sul rinnovo.