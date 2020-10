Gervinho conferma: “L’Inter mi voleva, ma il Parma punta su di me”

Nelle ultime ore di mercato si era parlato di un possibile arrivo di Gervinho all’Inter poi non concretizzatosi. L’attaccante ora ai microfoni di Talent d’Afrique ha spiegato e confermato l’affare non andato poi in porto: “Ero vicino alla firma con l’Inter, un club da rispettare, ma non sono deluso. Adesso sono felice di restare a Parma, il club fa molto affidamento su di me e io sto bene qui. Se avessi giocato nell’Inter sarebbe stato sicuramente un vantaggio per me e per la mia carriera. Essere stato nel mirino dei nerazzurri per me è stato un onore, va bene così”.

Foto: twitter Parma