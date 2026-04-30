Gervasoni: “Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò alle domande”

30/04/2026 | 11:05:48

“Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”. Lo ha dichiarato l’arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, quando è arrivato alla sede della Guardia di Finanza di Milano in via Oglio per l’interrogatorio. L’ex supervisore Var verrà ricevuto dal pm Ascione. “Risponderemo a quello che ci chiederanno. Noi siamo qui per un episodio solo”, ha poi detto Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni

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