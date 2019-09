Gerson: “Come stile assomiglio a Pogba e Paquetà”

Tornato in Brasile quest’estate a titolo definitivo dalla Roma, il centrocampista classe ’97 Gerson sta ora partecipando alla fuga in vetta alla classifica del suo Flamengo nel campionato verdeoro. Intervistato da Esporte Interativo, l’ex giallorosso ha parlato del suo presente al Mengão, ma anche del suo stile di gioco: “Credo che sia molto simile a quello di Pogba, ma anche a quello di Lucas Paquetá. Sto imparando molto dai compagni e dall’allenatore. Jorge Jesus è molto intelligente. Ciò che mi piace di più è che sa sempre quello che vuole in campo. Lavora per questo e anche io sono così. Il Flamengo è un club molto grande e dunque la visibilità è molto alta. Sono felice che Tite mi stia osservando e continuerò a lavorare sodo. Devo continuare a migliorarmi giorno dopo giorno, solamente così potrò raggiungere la Seleçao“.

Foto: twitter personale Gerson