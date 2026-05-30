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Gerrard: “Rice? Sta arrivando al picco della sua carriera. Ora è quello che descriverei come un centrocampista totale”

30/05/2026 | 19:20:40

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La leggenda del Liverpool, Steven Gerrard, ha parlato ai microfoni di TNT Sports. Queste le sue parole su Declan Rice:
“Rice il miglior centrocampista del mondo? È cresciuto, si è evoluto, incredibile… è professionale, un grande compagno fuori dal campo. Sta arrivando al picco della sua carriera. Lui può sedersi e fare questo lavoro, davvero bene. Ma a me piace anche in avanti perché penso sia abile al limite dell’area. Ha aggiunto pezzi al suo gioco. Ora è quello che descriverei come un centrocampista totale. Globale”.
Foto: The Sun