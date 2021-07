Gerrard: “Quando mi hanno accostato all’Everton sono rimasto scioccato. Non potrei mai allenare quel club”

Steven Gerrard, attuale allenatore dei Rangers, ed ex bandiera del Liverpool, si è raccontato in un’intervista a ESPN negando di essere stato contattato dall’Everton (squadra rivale dei Reds): “Sono rimasto scioccato dal fatto di essere stato accostato all’Everton. Non so da dove provenissero queste voci nei media. Non potrei mai allenare questo club”. I Toffees, dopo l’addio di Ancelotti hanno poi deciso di virare su Rafa Benitez. Ecco il pensiero di Gerrard: “Non mi ha sorpreso. Non è nato in questa città e non ha trascorso tutta la sua carriera al Liverpool, quindi rispetto a me ci sono situazioni diverse. Lui non ha giocato e battagliato per 20 anni contro di loro. Inoltre, Rafa ha più volte parlato del suo desiderio di tornare in Premier League. Ora è in una squadra che gli permetterà di competere con le altre inglesi”.

FOTO: Twitter Rangers