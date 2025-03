Gerrard: “Il Liverpool ora non può fallire e deve vincere la Premier”

Steven Gerrard, ex leggenda del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club a margine di un evento ad Anfield.

Queste le sue parole: “Il Liverpool ora non può fallire e deve vincere la Premier, dopo l’eliminazione in Champions e il ko nella finale di Carabao Cup. Per il resto sono felice di questo evento. Durante la pausa per le Nazionali, quando ricevi l’invito a venire a giocare di fronte a una casa piena, è impossibile rifiutare. La priorità è sempre la fondazione, raccogliere grandi somme di denaro per sostenere la zona, per sostenere gli ex giocatori in difficoltà. Ma non si può fare senza i sostenitori. Vengono qui, pagano e lo stadio è pieno: è incredibile”.

Foto: sito Aston Villa