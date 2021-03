Gerrard denuncia un caso di razzismo contro Kamara, lo Slavia Praga smentisce. Il comunicato

All’87 ° minuto della partita di Europa League di ieri sera che ha visto l’eliminazione dei Rangers contro lo Slavia Praga, Glen Kamara è diventato una furia dopo che il difensore centrale Ondrej Kudela gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio mentre si copriva la bocca, scatenando un parapiglia nei momenti finali del match. Nel post partita è arrivata la denuncia del tecnico deli scozzesi Steven Gerrard: “Il mio giocatore mi dice che è stato vittima di un insulto razzista. Sono arrabbiato. Conosco Glen, mi fido di lui al 100% ed è estremamente deludente”. Prontamente è arrivato il comunicato del club ceco per smentire le accuse: “Lo Slavia nega risolutamente la disgustosa accusa di comportamento razzista di uno dei capitani della squadra Ondřej Kúdela. Già i fondatori del nostro club ci hanno regalato lo stemma con i colori che significano “la purezza dell’idea di sport e competizione leale dove il rivale non è il nostro nemico, ma rispettato avversario”. Oggi, lo Slavia è un club internazionale basato sul rispetto per i nostri avversari e sul rispetto reciproco di tutte le persone e culture. Dopo uno dei falli brutali, Ondřej Kúdela ha parlato con uno dei giocatori dei Rangers. “Gli ho detto ‘Fottuto ragazzo’. È stato detto con emozioni, ma nego che in quelle parole ci fosse assolutamente qualcosa di razzista ”, ha affermato Kúdela. Anche i rappresentanti della UEFA che erano presenti anche sul luogo dell’incidente sono rimasti scioccati da questo comportamento”.

Foto: Twitter Slavia Praga