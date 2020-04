Gerrard: “Decurtazione stipendi? Scelta giusta, abbiamo dimostrato responsabilità”

Staff e giocatori della prima squadra dei Glasgow Rangers hanno deciso di aiutare il club di decurtandosi il loro stipendio per i prossimi tre mesi. La scelta è sta commentata da Steven Gerrard, tecnico degli scozzesi: “Hanno mostrato responsabilità facendo questo volontariamente. – ha commentato al sito ufficiale del club – Era ovvio e la cosa giusta da fare. Questa decisione è stata presa all’unanimità perché tutti volevano farlo. È importante in questi tempi difficili che nessuno soffra di difficoltà finanziarie. Dobbiamo mostrare rispetto per tutte le persone del club, qualunque sia il loro ruolo e credo che abbiamo dimostrato solidarietà nel farlo.”