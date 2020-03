Germania: un calciatore dell’Hannover 96 positivo al Coronavirus

Primo caso di Coronavirus nel calcio tedesco: si tratta di Timo Hubers, difensore 23enne dell’Hannover 96. Ad annunciarlo, lo stesso club tedesco tramite i propri canali social. Nel comunicato, si legge: “Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato sera. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento in cui ha contratto l’infezione, è probabile che nessun altro sia stato contagiato. Tuttavia, agiremo con responsabilità e sottoporremo al test tutta la squadra e lo staff.”

Ecco le parole del ds del club, Gerhard Zuber, in merito alla situazione: “Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Ad ora, non ha ancora dimostrato alcun sintomo. Ciononostante, appena ha saputo che una persona che era presente al suo stesso evento sabato sera fosse risultata positiva, ha avvisato il suo medico e si è autoisolato in casa.”

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

