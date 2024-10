Germania, un altro forfait: anche Henrichs  lascia il ritiro

Dopo i forfait di Havertz, Musiala, Koch e Raum, la Germania perde un altro tassello. Anche Benjamin Henrichs ha lasciato il ritiro della Nazionale di Nagesmann, che si sta preparando per i prossimi impegni di UEFA Nations League contro Bosnia e Olanda. Il 27enne terzino del Lipsia ha accusato un problema alla schiena che lo terrà fuori causa per i prossimi impegni ma non è nulla di grave per la ripresa del campionato.

Foto: Instagram Henrichs