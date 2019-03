Germania, Ulreich: “Ecco la reazione di Hummels, Boateng e Müller dopo l’esclusione”

Dopo l’annuncio di Joachim Löw di ‘tagliare’ dalla nazionale tedesca tre pilastri come Mats Hummels, Jerome Boateng e Thomas Müller, arrivano le parole del loro compagno di squadra al Bayern Monaco, Sven Ulreich. In un’intervista rilasciata a Focus.de il secondo portiere della formazione bavarese ha parlato dello stato d’animo dei tre giocatori e della loro reazione dopo l’annuncio del ct della Germania: “C’era tanto sconforto in loro. Sono giocatori che meritano tanto e che hanno vinto la Coppa del Mondo con la Germania. Non so come siano andate le conversazioni, ma come giocatori avrebbero voluto un’uscita diversa”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco