Germania, trovato un positivo al Covid. Il portavoce tedesco: “Regolarmente in campo contro l’Islanda”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild , la Germania sarebbe alle prese con un caso di positività all’interno del gruppo squadra a poche ore dalla sfida con l’Islanda per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Il giocatore in questione è il centrocampista del Mönchengladbach Jonas Hofmann, ma anche Marcel Halstenberg, difensore del Lipsia sarebbe considerato un caso di contatto di livello 1, e perciò isolato dalla rosa e non disponibile per la partita, sebbene sia risultato negativo. Tutti gli altri giocatori sarebbero idonei a giocare, ma è molto probabile che verranno ritestati prima del calcio d’inizio. Tuttavia, come annunciato da Jens Grittner, portavoce della Federcalcio tedesca, la partita non è a rischio, e regolarmente in programma.

Foto: Twitter Euro 2020