Germania, si fermano Musiala e Havertz: al loro posto Burkardt e Wirtz

25/09/2026 | 12:38:14

La Germania ha annunciato di aver sostituito Jamal Musiala e Kai Havertz per infortunio. Al loro posto sono stati convocati Jonathan Burkardt e Florian Wirtz.

Ecco il comunicato:

“Kai Havertz e Jamal Musiala lasceranno anticipatamente la nazionale tedesca dopo essere rientrati da Amsterdam venerdì. Havertz, dell’Arsenal, ha riportato uno stiramento muscolare durante il pareggio per 1-1 della Germania contro l’Olanda nella partita d’esordio della UEFA Nations League di giovedì ed è stato costretto a uscire al 30° minuto. Musiala, del Bayern Monaco, aveva già subito una lesione muscolare alla coscia destra durante il riscaldamento pre-partita. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati nella tarda serata di giovedì.

Jonathan Burkardt e Florian Wirtz si uniranno alla nazionale prima del previsto. Inizialmente, Wirtz del Liverpool e Burkardt dell’Eintracht Francoforte avrebbero dovuto arrivare domenica con la seconda squadra per la terza e la quarta partita di questa pausa per le nazionali. Ora, potrebbero essere a disposizione del commissario tecnico Jürgen Klopp per la partita casalinga di Nations League contro la Grecia ad Augusta, domenica alle 20:45 CET”.

Foto: Instagram Germania

