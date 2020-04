Germania, oggi ricominciano gli allenamenti per quasi tutti i club: fermo solo il Werder

La Bundesliga torna in campo, anche se solo per gli allenamenti. Infatti, come da ordinanza statale, le attività sportive erano sospese fino al 5 aprile. Di conseguenza, da oggi, tutti i centri sportivi riaprono, compresi i centri di allenamento dei club della massima serie tedesca, tranne il Werder Brema . Infatti, secondo lo stato federale di Brema non si manda un segnale positivo ai cittadini permettendo ai club di allenarsi all’aperto: di conseguenza, si è deciso di respingere la domanda di permesso speciale presentata dal Werder.

Chi riprende, invece, dovrà seguire norme molto rigide: in casa Bayern i giocatori, infatti, non potranno avere contatti con i compagni di squadra che sono stati inseriti in un gruppo diverso dal proprio. Gli allenamenti verranno infatti svolti in orari diversi, e ogni gruppo dovrà effettuare un percorso diverso all’interno del centro sportivo in modo da evitare il rischio di incroci. Il Dortmund ha chiesto ai propri calciatori di presentarsi al centro sportivo già pronti per la seduta di allenamento e di fare la doccia a casa in modo da non dover aprire gli spogliatoi. Lo Schalke04, invece, permetterà l’allenamento a 7 giocatori per volta, pur senza che ci sia contatto fisico. Gli atleti sfrutteranno gli spogliatoi del settore giovanile per cambiarsi ognuno in una stanza diversa. Insomma, comincia la fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus.