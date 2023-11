Germania, Nagelsmann perde Nmecha, convocato al suo posto Prömel: il comunicato

Due cambi per Julian Nagelsmann e per la sua Germania in vista delle sfide contro Turchia e Austria. Il centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha dovrà dare forfait a causa di un infortunio all’anca, dentro al suo posto Grischa Prömel dell’Hoffenheim. Nella giornata di ieri è arrivata anche la notizia dell’assenza di Gosens, sostituito da Raum del Lipsia, poichè l’ex Inter sta aspettando la nascita del suo secondo figlio. Ecco il comunicato su Nmecha:

Felix Nmecha è stato escluso per un leggero problema all’anca che richiede un esercizio con i pesi. Il tecnico Julian Nagelsmann ha convocato Grischa Prömel dal TSG Hoffenheim.

Foto: twitter germania