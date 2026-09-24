Germania, Musiala e Havertz KO. Klopp: “Stanno facendo la risonanza magnetica”

24/09/2026 | 23:54:54

La nuova Germania di Jurgen Klopp non è andata oltre l’1-1 contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena. I teutonici sono passati in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete di Felix Nmecha, prima di incassare il pareggio nei minuti di recupero finali da Cody Gakpo, uomo di fiducia di Klopp al Liverpool. Tuttavia, sulla prestazione non positiva della Germania hanno influito due importanti defezioni. Nel corso del riscaldamento si è fermato Jamal Musiala e, secondo la BILD, si tratta di un infortunio muscolare. Nel primo tempo, poi, si è fatto male anche Kai Havertz, uscito anzitempo dal terreno di gioco. Klopp ne ha parlato così a RTL: “Al momento entrambi sono in risonanza magnetica. Spero che stasera ci facciano la diagnosi. Ma ovviamente non è il massimo. Spero che non sia una cosa negativa e che i ragazzi recuperino”.

Foto: Instagram Musiala