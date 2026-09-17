Germania: Klopp convoca 44 giocatori per la Nations League. Presenti Bisseck e Woltemade

17/09/2026 | 10:54:12

Jurgen Klopp ha diramato la prima lista dei convocati per gli impegni in Nations League della sua Germania. L’ex allenatore del Liverpool ha chiamato 44 giocatori, suddivisi in due rose diverse. 23 giocatori scenderanno in campo contro l’Olanda fuoricasa e la Grecia; gli altri 21 contro la Serbia e in casa della Grecia. Nella lista figurano anche Yann Bisseck e Nick Woltemade.

Foto: Sito Germania