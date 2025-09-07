Germania-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali
07/09/2025 | 20:00:37
In vista del match di questa sera tra Germania e Irlanda del Nord, valido per il girone di Qualificazione ai Mondiali, i due commissari tecnici hanno reso note le loro scelte. Di seguito le formazioni: Germania (4-2-3-1): Baumann; Anton, Koch, Rudiger, Raum; Gross, Kimmich; Gnabry, Leweling, Wirtz; Woltemade. All.: Nagelsmann. Irlanda del Nord (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid. All.: O’Neill.
Foto: Instagram Rudiger