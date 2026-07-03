Germania, il saluto di Nagelsmann: “Mi fa male al cuore avervi deluso. Meritavate un finale diverso”

03/07/2026 | 13:00:08

Julian Nagelsmann, dopo quasi due anni di mandato da commissario tecnico della Germania, lascia la Nazionale dimettendosi dopo le brutte prestazioni al Mondiale.

Il suo saluto, ai canali della Federazione tedesca: “Nei giorni trascorsi dall’eliminazione ho riflettuto molto e mi sono confrontato con le persone a me più vicine nella mia sfera personale e all’interno della federazione. Questa decisione è stata tutt’altro che facile per me. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così amara, il gruppo merita l’opportunità di un nuovo inizio senza pesi. Desidero ringraziare il mio staff tecnico, i collaboratori e tutte le persone della federazione che ci hanno supportato, ma soprattutto i giocatori, con i quali ho potuto lavorare in un clima di fiducia. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi. Ci avete sostenuto, avete avuto fiducia in noi, ci avete trasmesso energia, anche nei momenti difficili. Mi dispiace e mi fa male al cuore avervi deluso e non avervi potuto regalare altre notti di calcio in questo Mondiale. Avreste meritato molto di più!”.

Foto: Instagram personale