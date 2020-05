Germania: il Lipsia ricomincia gli allenamenti di gruppo

In attesa di una decisione definitiva da parte del Governo centrale per stabilire la ripresa del Bundesliga, il RB Lipsia ha ricominciato gli allenamenti di gruppo, come già aveva annunciato il CEO Oliver Montlzaff venerdì scorso. Infatti, una volta effettuati test sui propri tesserati, il club della Red Bull avrebbe dovuto aspettare l’ok della Federcalcio ma, grazie ad una speciale direttiva emanata dallo Stato libero di Sassonia, la ripresa è stata resa possibile nonostante i risultati dei test non siano ancora stati comunicati alla DFB. Lo stesso discorso vale per il Paderborn, altra squadra sassone, che ha ricominciato gli allenamenti di gruppo nella giornata di ieri.