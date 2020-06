Germania, il Kaiserslautern chiede al tribunale una procedura di insolvenza

Il Kaiserslautern, club tedesco che nella sua storia ha vinto 4 volte la Bundesliga e oggi militante nella terza divisione, ha reso noto di aver chiesto al Tribunale Distrettuale di avviare una procedura di insolvenza. “L’obiettivo del processo è ripristinare le prestazioni economiche.” – spiega l’amministratore delegato Soeren Oliver Voigt. Il tribunale ora nominerà un amministratore provvisorio mentre la direzione sarà assistita dal rinomato studio legale Menold Bezler sotto la guida dell’avvocato Frank Schaffler. “Vogliamo e possiamo cogliere l’occasione per rafforzare la nostra base azionaria con gli investitori per un riavvio economico fondamentale – spiega Voigt – Nessuno di noi ha preso questa decisione in modo facile. La pandemia globale ha ritardato tutte le discussioni di alcune settimane. Ma nessun interlocutore ha interrotto il dialogo. Abbiamo già informato tutti i dipendenti, i nostri giocatori e allenatori che continueranno a lavorare per il nostro club e che il rapporto di lavoro rimarrà invariato.” Secondo il quotidiano Kicker, i Roten Teufel non avrebbero raggiunto un accordo con i creditori per coprire i 20 milioni di Euro di debito.

Foto: Kicker