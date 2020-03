Germania, i giocatori del Borussia Mönchengladbach rinunciano agli stipendi

Tramite un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club, Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach ha annunciato che la squadra si è offerta di rinunciare a tutto o parte del loro stipendio per aiutare il club e i dipendenti dello stesso: “I giocatori sanno cosa sta succedendo. È il loro lavoro, si sono già informati e ci hanno pensato. Il team si è offerto di rinunciare allo stipendio se può aiutare il club e quindi i dipendenti. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Segnale chiaro: stiamo insieme per il Borussia, nei periodi positivi e negativi. Vogliono restituire qualcosa al Borussia e quindi anche a tutti i fan che ci supportano. Lo staff tecnico si è unito alla loro proposta, proprio come i nostri amministratori e amministratori delegati.” Questa iniziativa, mediamente, consentirà al club di risparmiare un milione di Euro al mese.