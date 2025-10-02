Germania, i convocati per le Qual. Mondiali: Brown volto nuovo

02/10/2025 | 13:00:41

La Germania ha reso note le convocazioni per le prossime gare dei campionati del Mondo.

Il CT Julian Nagelsmann ha convocato per la prima volta il difensore Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte.

La Germania giocherà venerdì 10 ottobre (ore 20:45) contro il Lussemburgo nella PreZero Arena di Sinsheim e lunedì 13 ottobre (ore 20:45) a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

I convocati

Portieri: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (Augusta), Alexander Nübel (Stoccarda).

Difensori: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Lipsia), Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte), Robin Koch (Eintracht Francoforte), David Raum (RB Lipsia), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern Monaco).

Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Magonza), Serge Gnabry (FC Bayern Monaco), Leon Goretzka (FC Bayern Monaco), Joshua Kimmich (FC Bayern Monaco), Jamie Leweling (Stoccarda), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (FC Bayern Monaco), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (FC Liverpool).

Attaccanti: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Nick Woltemade (Newcastle United).

Foto: sito Federazione tedesca