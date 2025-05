Germania, i convocati per la Nations League: presenti due calciatori di Serie A

22/05/2025 | 17:16:45

Nagelsmann ha svelato la i 26 calciatori convocati per le final four di Nations League che si terranno in Germania dal 4 all’8 giugno, tra i presenti anche Bisseck e Gosens. I tedeschi se la vedranno con il Portogallo.

Portieri: Baumann; Nubel e Ter Stegen.

Difensori: Andrich, Anton, Bisseck, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Raum e Tah.

Centrocampisti: Adeyemi, Amiri, Bischof, Gnabry, Goretzka, Gosens, Gros, Nmecha, Pavlovic, Sané, Stiller e Wirtz.

Attaccanti: Fullkrug, Undav e Woltemade

FOTO: sito federazione tedesca