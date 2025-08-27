Germania, i convocati di Nagelsmann: fuori Sanè e Gosens. Torna Rudiger

27/08/2025 | 19:45:28

Il ct della Germania Nagelsmann ha diramato la lista dei convocati, spiccano le assenze di Gosens e Sanè, mentre ritorna Rudiger per le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Slovacchia e Irlanda del Nord.

La lista completa dei convocati

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augusta), Alexander Nübel (Stoccarda).

Difensori: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (VfB Stoccarda), David Raum (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Magonza), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamie Leweling (Stoccarda), Paul Nebel (Magonza), Angelo Stiller (Stoccarda), Florian Wirtz (Liverpool).

Attaccanti: Niclas Füllkrug (West Ham), Nick Woltemade (Stoccarda)

Foto: Instagram Nagelsmann