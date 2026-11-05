Germania, i convocati di Klopp: non c’è Bisseck, torna Fullkrug

05/11/2026 | 12:53:13

Jurgen Klopp ha diramato la lista di convocati per le sfide di Nations League contro Serbia e Olanda. Assente il difensore dell’Inter Yann Bisseck. Torna, invece, Niclas Fullkrug. L’elenco completo:

Portieri: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Difensori: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Centrocampisti: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz

Foto: Instagram Bisseck