Germania, Havertz lascia il ritiro: il Chelsea all’orizzonte

E’ sempre più imminente il passaggio di Kai Havertz al Chelsea. La stella tedesca, come confermato dalla Federcalcio tedesca (vedi tweet) ha lasciato l’hotel di Stoccarda e di conseguenza il ritiro della Germania. Il tutto è riconducibile al suo passaggio ai Blues che sono scatenati sul mercato.

ℹ️ @kaihavertz29 has left the team hotel in Stuttgart. #DieMannschaft pic.twitter.com/KyY7dmmjxc

— Germany (@DFB_Team_EN) September 4, 2020