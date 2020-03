Germania, Goretzka e Kimmich donano un milione per la lotta al Coronavirus

Gran bel gesto di solidarietà da parte di Leon Goretzka e Joshua Kimmich, stelle del Bayern Monaco. Infatti, i due hanno annunciato via Twitter di aver donato 1 milione di Euro a titolo personale per la loro iniziativa di raccolta fondi per l’emergenza, “We Kick Corona“.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam! Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen. Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

