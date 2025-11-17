Germania, gol al debutto per il 19enne Ouedraogo. E’ il più giovane a riuscirci dagli anni ’50

17/11/2025 | 23:29:13

La Germania ha conquistato il pass per i Mondiali cel 2026 con un secco 6-0 alla Slovacchia. Serata da record per il giovane Assan Ouedraogo autore dell’ultima rete della formazione allenata di Julian Nagelsmann: a 19 anni e 192 giorni, il talento del Lipsia è il più giovane ad aver segnato al suo debutto con la Germania dai tempi di Klaus Sturmer, che lo fece nell’ottobre del 1954 all’età di 19 anni e 68 giorni. Una serata che questo ragazzo non dimenticherà.

Foto: Istagram Lipsia