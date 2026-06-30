Germania e Olanda fuori ai rigori. Le parole dei due CT sul futuro

30/06/2026 | 10:09:54

Nottata di verdetti a sorpresa nei sedicesimi Mondiali. La Germania si arrende ai rigori al Paraguay e anche l’Olanda, dopo il pareggio dei tempi regolamentari, esce sconfitta dalla lotteria dei penalty con il Marocco. Così in una sola notte escono due delle squadre che erano date tra le favorite per la vittoria finale. I due CT, Nagelsmann e Koeman, a fine partita hanno parlato del proprio futuro. Ecco le parole del tedesco a ZDF: “Non mi dimetto. Io sono a disposizione se la Federazione mi vuole. Se non mi vogliono devono dirmelo. Io non sono uno che scappa, le dimissioni sono escluse”. Koeman invece è stato più criptico sulla sua prossima mossa: “Dimissioni? Ho le mie idee al riguardo, ma non le dirò in questo momento”.

Foto: Facebook FIFA