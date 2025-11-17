Germania e Olanda ai Mondiali con due goleade. Repubblica Ceca ok, rimonta Croazia
17/11/2025 | 22:46:17
Non tremano Germania e Olanda. Anzi. Le due big strappano il pass per il Mondiale. La Germania vince lo scontro diretto contro la
di Calzona con un netto 6-0. Mai storia nello scontro diretto. Bene anche l’Olanda che batte la Lituania 4-0 e va al Mondiale. Playoff per la Polonia, come la Repubblica Ceca che vince 6-0 con Gibilterra. La Croazia già al Mondiale ribalta il Montenegro nel derby.
Questi i risultati:
Germania- Slovacchia 6-0
Irlanda del Nord Lussemburgo 1-0
Malta-Polonia 2-3
Montenegro Croazia 2-3
Olanda-Lituania 4-0
Repubblica Ceca Gibilterra 6-0
Foto: sito Fifa