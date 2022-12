Germania-Costa Rica, le formazioni ufficiali

La Germania dovrà assolutamente battere il Costa Rica per agguantare gli ottavi di finale in extremis, sperando, però, in una vittoria della Spagna contro il Giappone. Questi gli 11 delle due nazionali:

Costa Rica (3-4-2-1): Navas; Vargas, Waston, Duarte; Oviedo, Tejeda, Borges, Fuller; Campbell, Aguilera; Venegas.

Germania (4-2-3-19: Neuer; Raum, Rudiger, Sule, Kimmich; Gundogan, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sane; Muller.

Foto: Twitter Fifa