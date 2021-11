Germania, con Flick in panchina sono arrivate sette vittorie su sette

Sette vittorie in sette gare giocate, sono i numeri di Hansi Flick da quando è Ct della Germania. Oggi è arrivato l’ennesimo trionfo nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, un sonoro 4-1 sul campo dell’Armenia.

𝗦𝗲𝘃𝗲𝗻 games, 𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻 wins 😎

Hansi Flick's start as Germany coach keeps on getting better 💪#DieMannschaft #ARMGER pic.twitter.com/dDViPaQZaH

— Germany (@DFB_Team_EN) November 14, 2021