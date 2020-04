Germania: ben 13 club a rischio fallimento se non riparte il campionato

Secondo quanto riporta la rivista Kicker, sarebbe 13 i club tra Bundesliga e seconda divisione che rischierebbero il fallimento a causa della pandemia Coronavirus. Nello specifico, 4 della massima serie, di cui uno, ad oggi, riuscirebbe a coprire gli stipendi solo fino a maggio in caso di non ripresa. Per questo motivo, la DFL starebbe spingendo per una ripartenza. L’idea e di ripartire la seconda settimana di maggio, concludendo i campionati entro il 30 giugno, con un solo turno infrasettimanale.

Foto: sito ufficiale Bundesliga