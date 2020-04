Germania, anche il Lipsia taglia gli stipendi: riduzione almeno del 10%

Anche il RB Lipsia ridurrà gli stipendi dei suoi tesserati di una ancora non definitiva ma che sarà almeno del 10%. Ad annunciarlo, tramite una nota ufficiale sul sito del club, il ds Markus Krosche, che ha definito il gesto “un segno positivo e importante della nostra squadra.” “Era chiaro per noi come squadra che dovevamo dare il nostro contributo. – ha aggiunto il capitano Willi Orban – Molte persone stanno perdendo il lavoro in questi giorni o devono fare un lavoro con orari ridotti. Siamo lieti che questo non sia stato necessario finora per noi, ma vogliamo aiutare la società ad impedire che ciò accada ai suoi 400 dipendenti.”

Foto: profilo Twitter ufficiale RB Lispia