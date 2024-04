Germania, Adidas cambia il font della maglia 44: ricorda il simbolo delle SS

Secondo quanto riporta la Bild, il numero 4 e 44 della maglia della nazionale verrà ritirata dal commercio. Infatti i numeri in questioni ricordano il simbolo delle SS. Il numero 44, in particolare, secondo molti ricorda le rune usate come simbolo delle SS dell’epoca nazista. Di conseguenza, già da ieri mattina non era più possibile personalizzare le maglie con il proprio nome e numero nel negozio Adidas e la Dfb ha interrotto la consegna delle combinazioni ordinate con la 44 nel proprio negozio online. “La Dfb e il suo partner 11teamsports sono responsabili della progettazione dei nomi e dei numeri”, ha detto il portavoce dell’Adidas, Oliver Brueggen dopo le numerose critiche sui social media allle maglie della Germania, riporta Welt. Secondo la Federcalcio, insieme a 11teamsports verrà ora sviluppato un design alternativo per il numero 4.

Foto: Instagram Tah