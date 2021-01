German Pezzella: “Rinnovo? Non dipende solo da me ma sono orgoglioso di indossare la fascia di capitano”

Intervistato da Tuttosport, German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha così commentato sul suo futuro in viola e sul suo contratto in scadenza nel 2022: “Le voci sul mio conto? Lo so, è il mondo del calcio. Ma la verità è che, per come sono fatto io, in più essendo il capitano, l’interesse personale viene sempre dopo, ora più che mai conta solo la squadra, ritrovare tranquillità. Certi discorsi li affronteremo più avanti, a fine stagione, prima della fine, vedremo. Ora bisogna vedere rispetto per la maglia, i compagni, i tifosi”. E sulla sua possibile permanenza: “Non dipende solo da me, posso ribadire di essere felice e orgoglioso di indossare questa fascia e lo farò sempre con il massimo impegno e dando l’esempio migliore”.

Foto: Instagram Pezzella