Gerard Moreno vede la Juventus. L’annuncio di Emery: “I suoi progressi sono buoni”

Quello che più è mancato al Villarreal nella stagione in corso è Gerard Moreno, trascinatore un anno fa verso la conquista dell’Europa League. L’ultimo infortunio lo spagnolo lo ha rimediato a inizio febbraio contro il Betis, ma adesso l’uscita dal tunnel sembra essere abbastanza vicina e l’attaccante spera di tornare a disposizione della squadra in questi giorni. Se non contro il Celta Vigo domani, infatti, Moreno dovrebbe far parte della lista dei convocati per il match di Champions contro la Juventus, in programma mercoledì all’Allianz Stadium. È stato lo stesso Emery a dichiararlo in conferenza stampa: “I progressi di Gerard sono molto buoni, ma devo ancora decidere se puntare su di lui, come su Foyth, domani. Oppure se sarà meglio aspettare mercoledì per il match di Champions League contro la Juventus”.

Foto: Twitter Gerard Moreno