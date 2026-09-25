Gerard Martin: “Il Pallone d’Oro dovrebbe andare al miglior giocatore, e Lamine lo è”

25/09/2026 | 21:02:45

Il terzino del Barcellona, Gerard Martin, ha concesso un’intervista a TV3. Queste le sue parole:

“Pallone d’Oro? Molte cose vengono valutate, ma il Pallone d’Oro dovrebbe andare al miglior giocatore, e il migliore è Lamine Yamal. Ma anche Cubarsi dovrebbe esserci, se non sul podio, almeno tra i primi, perché ha disputato una stagione fantastica. Forse i difensori centrali non godono della stessa visibilità di altri ruoli, ma la stagione che ha fatto alla sua età è davvero ottima, e ha fatto abbastanza”.

Foto: sito Barcellona

