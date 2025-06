Gerard Martin allontana le voci: “Futuro? Penso solo al Barcellona”

Intervistato da Jijantes, Gerard Martin ha parlato della sua stagione, commentando inoltre le voci che lo vedono lontano dal Barcellona: “Non do peso alle voci.Sono contento e concentrato sul Barcellona, ​​sono contento della mia stagione. Penso che anche lo staff sia soddisfatto di me – ha proseguito – della mia crescita e di ciò che devo ancora migliorare. Non penso ad altro che al Barcellona, ​​quindi sono tranquillo”.

FOTO: Instagram Gerard Martin