GEORGIOS VAGIANNIDIS, DAL RINNOVO RIFIUTATO ALL’INTER: LA NUOVA FRECCIA NELL’ARCO DI CONTE

L’Inter ha già piazzato il primo colpo di mercato, ed è un bel colpo di prospettiva. Infatti, nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha chiuso l’acquisto di Georgios Vagiannidis, talento greco del Panathinaikos, che avrebbe firmato fino al 2024.

Classe 2001, ha fatto tutte le trafile giovanili nel club di Atene e, in questa stagione, ha giocato nella squadra Under-19, con cui ha collezionato 15 presenze e 4 reti in campionato. Lo scorso 5 dicembre, poi, l’esordio in prima squadra, nella sfida di Coppa di Grecia contro il Panachaiki. Il 16 febbraio, invece, l’esordio in campionato contro il Panetolikos, dove segna e sigla un assist. Il tutto, in soli 61 minuti di gioco. Entrato nelle grazie del tecnico Giorgos Donis, tuttavia, non è più sceso in campo su ordine della società: infatti, senza rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, non avrebbe più giocato. Da qui, la cessione all’Inter. Starà ad Antonio Conte decidere se aggregare sin da subito il ragazzo alla prima squadra o, eventualmente, spedirlo in prestito a farsi le ossa.

Nato come terzino destro di difesa a 4, ma dotato di forza fisica e di un buon dribbling, grazie alla sua velocità e suoi buoni tempi di inserimento, spesso si rende pericoloso anche i fase offensiva. Infatti, in Grecia, ha giocato spesso come esterno alto nel 3-5-2, ruolo fondamentale nel modulo di Conte. Vagiannidis, inoltre, non disdegna la difesa a 3 e il ruolo di esterno d’attacco nel 4-2-3-1. Dotato di un fisico longilineo, è anche molto bravo nel controllare la palla nello stretto e trovare i compagni anche nelle situazioni più difficili.

Foto: Goal.com