Georgina: “I tifosi non smettevano di cantare il tuo nome, peccato non vedere il calciatore più forte in campo per 90 minuti”

Georgina, mediante il suo profilo Instagram, ha reso pubblico il suo malumore per non aver visto scendere in campo Cristiano Ronaldo nella sfida contro la Svizzera. Le parole di sconforto della dolce metà del 7 portoghese sono le seguenti: “Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori titolari cantavano l’inno del Portogallo, tutti gli occhi e gli obiettivi dei fotografi puntavano su di te. E’ stato un vero peccato che non ci siamo potuti godere per gli interi 90 minuti il giocatore più forte del mondo. Tutti i tifosi non hanno mai smesso di cantare e di gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo amico Fernando Santos continuino per mano così da farci vivere un’altra notte”.

Foto: Instagram Georgina