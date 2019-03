Georgina a CR7: “Sei un leader, il mondo del calcio è tuo”

La fantastica tripletta di Cristiano Ronaldo che ha trascinato la Juventus ai quarti di finale di Champions League ha fatto il giro del mondo. A congratularsi con lui anche la compagnia del portoghese, Georgina, che sul proprio profilo Instagram scrive: “Questo 3-0 nessuno te lo ruba. Te lo meriti, non per i 3 gol di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che ottieni nei club in cui giochi. Sei un leader per i tuoi compagni, per l’allenatore e per tutti noi che ti ammiriamo e appoggiamo ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo da, perché il mondo del calcio è tuo”.

Foto: Instagram Georgina