George Weah: “Contenti di Timothy. Con Motta può continuare a crescere”

In cosa lo può far crescere Thiago Motta? “A livello tattico e di personalità. A me piacciono i giocatori di fantasia, ma bisogna sempre avere rispetto delle regole. A mio figlio ho raccomandato sempre e soltanto di essere disciplinato e paziente, perché se lavori il tuo momento arriva. Timothy è ancora giovane, ma è già passato più di un anno da quando è arrivato in Italia e credo abbia margini di miglioramento, so che ha fiducia nel suo allenatore e che si trova bene con i compagni di squadra. Questo è importante. E poi il tempo è dalla sua parte: se penso alla mia carriera, mi rendo conto che ho cominciato a giocare bene a 25-26 anni. Quando sono arrivato al Milan e alla prima partita ho sbagliato un rigore, tutti dicevano che ero scarso. Berlusconi mi ha difeso e gli sarò sempre grato. È stato lui a spingermi a entrare in politica e sono contento di quello che ho fatto per la mia gente”.

Foto: twitter Juve