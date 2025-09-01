George, altro che Roma: il giocatore vola al Fulham

01/09/2025 | 15:56:13

Il famoso George accostato da molti alla Roma (tranne noi) va al Fulham. Stando a quanto riferito da The Atheltic, i costi dell’operazione saranno i seguenti: 22 milioni di sterline + clausola di rivendita. Contratto di cinque anni per l’ala 19enne. La Roma non ha mai avuto profondità, ragion per cui – come volevasi dimostrare – Tyrique George continuerà il suo processo di maturazione in Premier League.

Foto: Instagram Chelsea