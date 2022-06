Gentile su Maradona: “Quel genio potevo fermarlo solo con l’anticipo”

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica il campione del mondo Claudio Gentile, ha ricordato un siparietto tra lui e il CT della nazionale Bearzot durante i mondiali di Spagna 82, vinti poi dalla nostra nazionale. Era il momento di Italia-Argentina, e qualche ora prima del match, il tecnico entrò nella camera del difensore chiedendogli se fosse pronto a marcare Maradona.

Questa è stata la risposta del difensore. “Dissi a Bearzot che non sarebbe stato un problema marcarlo, ma subito dopo pensai di essere stato un deficiente. Ho comunque cercato di impallarlo, così non gli passavano più la palla, e fermarlo con l’anticipo. La mia missione era annullare il creatore del gioco, ma nella mia carriera non sono mai stato un duro”.

Foto: Zonacanale