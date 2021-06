Gentile: “Se continua così, l’Italia arriva in finale”

L’ex calciatore, campione del mondo con l’Italia nel 198, ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Claudio Gentile, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla Nazionale azzurra impegnata in questi Europei: “Anch’io sono curioso di vedere cosa succederà contro le fortissime che andremo ad affrontare, però so una cosa: più si gioca così, più si acquista fiducia, si cresce e si ottengono risultati. E questo mi fa pensare alla mia Nazionale del ‘78 in Argentina. Se continua così, questa Nazionale arriva in finale. Deve mantenere lo spirito di gruppo e fare squadra come abbiamo fatto noi. Ci sono tutti i segnali”.

FOTO: Twitter Euro2020